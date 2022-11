(Boursier.com) — MedinCell participe à la Jefferies London Healthcare Conference 2022, du 15 au 17 novembre à Londres.

La conférence sera l'occasion de présenter aux investisseurs les actualités récentes et à venir de MedinCell, notamment :

- le nouveau dépôt de la demande de mise sur le marché de Uzedy par son partenaire Teva qui a confirmé prévoir sa commercialisation aux Etats-Unis au 1ersemestre 2023

- le lancement par Teva des activités de Phase 3 aux Etats-Unis d'un second traitement, mdc-TJK

- le lancement par le partenaire de MedinCell, Arthitris Innovation Corporation (AIC) des activités de Phase 3 de F14/mdc-CWM, premier traitement localisé visant à soulager la douleur pendant plusieurs semaines après une arthroplastie totale du genou

- les avancées du portefeuille de produit expérimentaux aux stades de formulation et préclinique.

Le management ira à la rencontre des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels.