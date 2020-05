MedinCell obtient un PGE de 10,9 ME

MedinCell obtient un PGE de 10,9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MedinCell obtient un financement non-dilutif de 10,9 millions d'euros. Ce prêt permet d'augmenter la visibilité financière de la société. Il a été contracté auprès de la Banque Populaire du Sud et de BNP Paribas sous forme de Prêt Garanti par l'Etat (PGE). Le prêt est structuré avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25% et une option d'extension de 5 ans.

Nous avons pu maintenir toutes les opérations liées aux programmes stratégiques de recherche et de développement depuis le début de la crise du Coronavirus, mais d'autres activités ont été décalées , rappelle Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell. Grâce à nos banques partenaires qui se sont rapidement mobilisées pour nous octroyer ce prêt, nous allons pouvoir revenir progressivement au niveau d'activité normal et avancer le plus rapidement possible notre programme Covid-19, qui vise à développer un traitement de protection contre le virus (prophylaxie) .

Concernant son activité, la société fait savoir : La seconde partie de l'année devrait être riche pour MedinCell, avec, potentiellement, des étapes importantes pour plusieurs produits basés sur notre technologie BEPO actuellement en études cliniques .

Il est rappelé que les résultats de l'exercice clos au 31 mars 2020 seront publiés le 4 juin 2020 post-clôture du marché. Une vidéoconférence dédiée sera tenue en français, à cette occasion, le jeudi 4 juin à 18h30.