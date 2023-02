MedinCell obtient le statut 'Prime' d'ISS ESG

(Boursier.com) — Institutional Shareholder Services (ISS) a attribué à MedinCell le statut 'Prime' pour ses performances ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Cette performance place MedinCell parmi les 10% des sociétés les plus vertueuses du secteur de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies.

MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui compte 150 employés de 30 nationalités différentes, tous actionnaires.

Le premier produit basé sur la technologie d'injectable à action prolongée de MedinCell devrait obtenir l'autorisation de mise sur le marché de la FDA d'ici avril 2023 ; deux autres produits sont en phase 3, et plusieurs autres en développement

Rappelons qu'ISS ESG est une des principales agences de notation des investissements durables dans le monde. Elle fournit aux investisseurs une évaluation concrète et pertinente des performances ESG.