MedinCell : nouveau prêt de 40 ME auprès de la Banque européenne d'investissement

(Boursier.com) — MedinCell a obtenu un nouveau contrat de prêt de 40 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour soutenir le développement de traitements innovants.

Grâce à ce nouveau prêt de la BEI qui succède à un précédent financement de 20 millions d'euros en 2018, également soutenu par le Plan d'investissement pour l'Europe, MedinCell va pouvoir poursuivre le développement de sa technologie BEPO de produits injectables à action prolongée applicables pour de nouveaux traitements dans de nombreux domaines thérapeutiques tels que la schizophrénie, la contraception, le paludisme, la gestion de la douleur.

BEPO permet de contrôler et de garantir l'administration à dose thérapeutique optimale d'un traitement pendant plusieurs jours, semaines ou mois grâce à une simple injection qui crée un dépôt entièrement biorésorbable. BEPO est conçu pour potentiellement développer des traitements plus efficaces, améliorer l'observance des patients, rendre les traitements plus accessibles et réduire leur empreinte environnementale.