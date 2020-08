MedinCell : modalités de tenue de l'Assemblée générale

(Boursier.com) — La société pharmaceutique technologique au stade clinique MedinCell tiendra son Assemblé générale mixte à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, le jeudi 10 septembre à 18h.

Il est rappelé que l'AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l'actionnaire, et ce par un vote exclusivement à distance à exprimer avant l'Assemblée Générale.

Pour que le vote soit bien pris en compte, les formulaires sont à retourner avant le 7 septembre. En cas de procuration à une personne physique ou morale, le mandataire doit adresser son instruction de vote par message électronique. La date limite de réception est fixée au 6 septembre. Le service Votaccess sera ouvert du jeudi 20 août (9 h) au mercredi 9 septembre (15h, heure de Paris).

Concernant les questions écrites, en raison de l'impossibilité de poser des questions pendant l'Assemblée générale, MedinCell recommande aux actionnaires qui le souhaiteraient d'adresser leurs questions écrites, au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Directoire ou par courriel (legal@medincell.com), au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale (soit le 4 septembre). Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, la société demande aux actionnaires de privilégier l'envoi de leurs questions par mail, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et sont disponibles sur le site Internet de la société.