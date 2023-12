MedinCell : les comptes semestriels intègrent les premiers revenus commerciaux

(Boursier.com) — Les comptes semestriels 2023-2024 de MedinCell font apparaître des revenus de 8,2 ME (+6,1% par rapport au premier semestre de l'année précédente) dont 7 ME de chiffre d'affaires. Ces revenus sont issus du paiement d'un milestone de 3,6 ME pour l'autorisation de mise sur le marché par la FDA américaine de UZEDY, des prestations de services rendues dans le cadre des collaborations de la société, des royalties reçues de Teva sur les premières ventes de UZEDY (0,64 ME pour la période mai - septembre 2023) et de CMB pour la fourniture de copolymères.

Les dépenses opérationnelles ont diminué de 12% par rapport à la même période de l'année précédente. Cela est dû principalement à la diminution des dépenses R&D, qui représentent 65% des dépenses opérationnelles. C'est la conséquence, d'une part, de la réorganisation des équipes et de l'optimisation des compétences internes, et d'autre part, de la nature des activités sous-traitées, qui diffèrent de l'exercice précédent.

Les dépenses marketing et commerciales ont augmenté de près de 8% par rapport à la même période de l'année précédente, du fait notamment de la campagne de promotion lancée après l'approbation de UZEDY. Les frais généraux ont, quant à eux, augmenté de 37% sur la période du fait principalement de la revalorisation des salaires et primes des membres du Directoire, de l'augmentation des frais juridiques et des honoraires comptables ainsi que du déploiement de la stratégie investisseurs aux Etats-Unis. Le résultat opérationnel s'améliore à environ -9 ME, de même que le résultat net à -8,2 ME sur le semestre clos fin septembre.

Au 30 septembre 2023, MedinCell disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 26,8 ME dont 15 ME d'actifs financiers courants non risqués. Au sujet des premières royalties calculées sur les ventes nettes de UZEDY réalisées par Teva, MedinCell anticipe une croissance progressive du montant de ces royalties au cours des prochaines années, jusqu'à ce que ce premier produit atteigne son pic de vente. Par ailleurs, MedinCell est toujours éligible à recevoir jusqu'à 105 millions de dollars de milestones commerciaux liés à UZEDY.

Dans son scénario prévisionnel de base, MedinCell se dit pleinement en mesure de respecter les engagements financiers pris contractuellement vis-à-vis de la BEI dans les douze prochains mois quant au niveau de trésorerie prévisionnelle. Cet horizon de temps pourrait considérablement augmenter avec la signature de nouveaux accords de licence actuellement en discussion. Le rythme de montée en puissance des ventes de UZEDY, qui dépend notamment de la stratégie commerciale de Teva, ainsi que la date d'une éventuelle approbation de mdc-TJK et de sa mise sur le marché, pourrait également avoir un impact significatif sur la visibilité financière de la société.

" L'encaissement de revenus commerciaux va transformer durablement MedinCell, d'autant que les premières tendances de prescriptions de UZEDY, tout comme les retours des professionnels et des patients, sont très prometteurs. Autre bonne nouvelle, les revenus provenant de UZEDY devraient rapidement être complétés par ceux de mdc-TJK, dont les résultats de phase 3 sont désormais attendus dès 2024. Au regard de ces éléments, notre objectif est d'atteindre la rentabilité opérationnelle dès que possible et de générer des revenus complémentaires avec de nouveaux partenariats pour étendre notre visibilité de trésorerie jusqu'à cet horizon ", explique le Président du Directoire de MedinCell, Christophe Douat.