MedinCell : le titre bondit après des résultats positifs pour l'étude clinique SAIVE dans la prévention de l'infection au Covid-19

(Boursier.com) — Dans une actualité très favorable pour cette première semaine de l'année, MedinCell s'adjuge 8,8% à 8,2 euros en début de séance. Après une note de IT CAP Midcap mardi, la société pharmaceutique est cette fois portée par l'annonce de résultats positifs pour l'étude clinique SAIVE dans la prévention de l'infection au Covid-19 sur une population de cas contacts.

L'étude, menée sur 399 participants, a atteint son critère principal d'efficacité avec une réduction de 72% des infections au Covid 19 dans le groupe traité par administration orale quotidienne d'ivermectine, par rapport au groupe placebo. L'ivermectine administrée pendant 28 jours a démontré une innocuité et une tolérance acceptables sans aucun signal de sécurité inattendu. L'étude SAIVE a été conduite pour soutenir le programme mdc-TTG, dont l'objectif est de prévenir l'infection au Covid-19 pendant des semaines ou des mois, avec une seule injection d'une formulation à action prolongée d'ivermectine, basée sur la technologie BEPO de MedinCell.

Les résultats de SAIVE sont clairement une bonne nouvelle pour la société justifiant son programme mdc-TTG, affirme Oddo BHF. La modélisation de l'analyste ne prend pas en compte ce développement car il est plus circonspect sur le marché réel adressable. Il voit donc ce développement comme une option libre à sa thèse d'investissement et sa valorisation. Le broker maintient néanmoins sa recommandation positive sur Medincell ('surperformer') et rappelle attendre l'approbation d'UZEDY (mdc-IRM) lors de ce T2 et les premiers résultats de mdc-CWM qui restent le fondement de sa thèse d'investissement.