MedinCell : le Dr Richard Malamut rejoint le Conseil Médical

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Dr Richard Malamut rejoint le Conseil Médical de MedinCell. "Le développement clinique va représenter une part importante des dépenses de MedinCell et aura des conséquences sur les délais de commercialisation de nos produits. L'expérience de Richard dans le développement pharmaceutique, en particulier dans le design et l'optimisation des stratégies cliniques, sera un atout majeur pour atteindre nos objectifs", déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell.

Composé d'experts internationaux reconnus, le Conseil Médical (Medical Advisory Baord - MAB) a pour mission de faire des recommandations sur les questions d'ordre médical, sur l'extension du portefeuille et sur les stratégies de développement des produits. Il se réunit au moins une fois par trimestre pour évaluer l'avancée des programmes et fournir, si nécessaire, des recommandations ad hoc. Richard apporte au MAB son expérience du développement de médicaments, en particulier dans les domaines du Système Nerveux Central (SNC) et de la douleur.

Richard Malamut est actuellement Directeur Médical et Vice-Président exécutif chez Collegium Pharmaceuticals. De 2013 à 2016, il a été Vice-Président senior du développement clinique mondial de Teva Pharmaceuticals pour plusieurs domaines : douleur, neuropsychiatrie, oncologie et nouvelles entités thérapeutiques. Il a également été Directeur Médical chez Braeburn Pharmaceuticals et Avanir Pharmaceuticals. Précédemment, il avait occupé plusieurs postes avec des responsabilités croissantes chez Bristol-Myers et AstraZeneca, prenant en charge, notamment, les enjeux liés aux premières phases des développements cliniques et à la médecine translationnelle.

Diplômé en médecine de l'Université Hahnemann à Philadelphie, le Dr Malamut a effectué son internat en neurologie et obtenu une bourse de recherche pour l'étude des maladies neuromusculaires. Il a travaillé pendant 17 ans en tant que neurologue universitaire et clinicien ainsi qu'expert certifié au service des conseils d'administration. Il a publié plus de 50 articles traitant notamment du traitement de la douleur, des maladies neuromusculaires, des maladies autonomes et des maladies neurodégénératives.

"Mon expérience en médecine translationnelle et en développement clinique m'a permis de bâtir une approche unique en matière de stratégie de développement, à même de soutenir et d'orienter le portefeuille croissant de MedinCell", a déclaré le Dr Malamut. "Je suis très heureux de pouvoir soutenir une société qui fait preuve d'un profond engagement en faveur des patients."