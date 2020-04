MedinCell lance le développement clinique de son contraceptif en injection sous-cutanée

MedinCell lance le développement clinique de son contraceptif en injection sous-cutanée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MedinCell lance le développement réglementaire d'un programme de contraceptif administré en injection sous-cutanée, basée sur sa technologie BEPO, entièrement biorésorbable et actif pendant six mois (programme mdc-WWM). MedinCell a élaboré, testé et sélectionné avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates la formulation candidate qui peut désormais entrer en développement préclinique.

Il est rappelé qu'une subvention de la Fondation Bill & Melinda Fondation Gates de 19 millions de dollars sur quatre ans financera les activités précliniques et les premières études cliniques. L'accord avec la Fondation Gates prévoit que MedinCell conserve les droits commerciaux du produit dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où le marché de la contraception pèse plus de 5 milliards de dollars. Les contraceptifs réversibles a? longue durée d'action (CRLDA), essentiellement les implants solides et les dispositifs intra-utérins, représentaient a? eux seuls 28% de ce marché, soit plus de 1,4 milliard de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 7,8% sur les 5 dernières années.

MedinCell pense que le produit mdc-WWM pourrait prendre une part significative de ce marché et même l'élargir en facilitant l'adoption et l'utilisation de ce type de contraception. Conformément a? leur stratégie de Global Access et afin d'avoir un réel impact dans la vie des femmes, les deux partenaires prévoient de rendre le produit largement disponible à des prix abordables.

La Fondation Gates dispose également d'une licence non exclusive pour une utilisation non-commerciale du produit dans les pays a? revenu faible ou intermédiaire.