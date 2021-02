MedinCell : entrée de 3 nouveaux produits en développement préclinique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MedinCell annonce l'entrée en développement réglementaire de trois nouveaux produits. Les études in vivo ont démontré la faisabilité de 3 nouveaux traitements injectables à action prolongée : mdc-GRT (transplantation d'organe), mdc-KPT (douleur/ santé animale) et mdc-TTG (Covid-19). Les équipes de MedinCell ont sélectionné les lead formulations et démarré les développements précliniques réglementaires de ces trois programmes.