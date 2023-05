MedinCell : encourageant !

(Boursier.com) — Medincell grimpe de 2% à 8,50 euros ce vendredi en bourse de Paris. L'analyse pharmacocinétique de l'étude de phase 1 de mdc-TJK (TEV-44749) sera présentée pour la première fois par Teva lors de la SIRS 2023 (11-15 mai 2023, Toronto, Canada). Cette présentation décrit les caractéristiques pharmacocinétiques d'une formulation sous-cutanée expérimentale à action prolongée d'olanzapine (mdc-TJK ou TEV-44749). Elle sera communiquée par le partenaire de MedinCell, Teva Pharmaceuticals, à la réunion de la Schizophrenia Investigational Research Society (SIRS).

Les données présentées sont issues d'une étude clinique de phase 1 portant sur 127 participants évaluant, entre autres, la pharmacocinétique de doses uniques croissantes de mdc-TJK (TEV-44749) chez des volontaires sains et de doses uniques et multiples mensuelles chez des patients atteints de schizophrénie ou de troubles schizo-affectifs. mdc-TJK a atteint la concentration thérapeutique visée dans les 24h suivant l'injection et l'a maintenue tout au long de l'intervalle d'administration de 28 jours mdc-TJK (TEV-44749) est le 2e antipsychotique basé sur la technologie BEPO de MedinCell. L'analyse pharmacocinétique présentée au SIRS a permis de sélectionner les doses utilisées pour l'étude clinique pivot de phase 3 lancée en janvier 2023 par Teva. MedinCell est éligible à des paiements de milestones de développement et commerciaux et au paiement de royalties sur les ventes nettes.

"Ces analyses confirment la puissance de notre technologie pour atteindre un profil thérapeutique ciblé", a déclaré Christophe Douat, président du directoire de MedinCell. "Nous attendons maintenant les résultats d'innocuité et d'efficacité de l'étude de phase 3 en cours. S'ils sont favorables, ils pourraient permettre aux patients schizophrènes de bénéficier enfin d'un traitement injectable à action prolongée d'olanzapine facile à utiliser. Cela continue de représenter un énorme besoin médical non satisfait pour les patients présentant des symptômes plus graves de schizophrénie".

Rappelons que MedinCell et Teva ont qu'Uzedy, le 1er produit basé sur la technologie propriétaire BEPO de MedinCell (licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq) a obtenu l'approbation de la FDA américaine et sera disponible pour les patients schizophrènes dans les prochaines semaines. Plusieurs présentations relatives aux études qui ont soutenu le développement réglementaire et l'approbation de Uzedy seront également communiquées par Teva au SIRS 2023.

Uzedy et mdc-TJK (TEV-44749) font partie du portefeuille croissant de MedinCell qui comprend d'autres traitements révolutionnaires, qui visent tous à offrir des options thérapeutiques innovantes qui peuvent garantir l'observance des patients et fournir d'autres avantages qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits...

Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en parlant de formulation "très encourageante".