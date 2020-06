MedinCell : en berne

(Boursier.com) — MedinCell retombe de 3,3% à 8 euros, alors que le produit des activités ordinaires de la société s'est établi sur 2019 à 6 ME, soit une progression de 48% par rapport à l'exercice précédent. Le Résultat Net est passé de -23,9 ME en 2018 à -19,6 ME en 2019. Au 31 mars 2020, la dette financière brute s'élevait à 32,7 ME et la dette financière nette était de 16,7 ME, contre respectivement 27 ME et 1,1 ME un an plus tôt... Parmi les derniers avis de brokers, Bryan Garnier a ajusté sa 'fair value' de 10,8 à 11,8 euros en restant à l'achat' sur le dossier.