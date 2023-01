MedinCell : des résultats positifs pour l'étude SAIVE dans la prévention de l'infection au Covid-19

(Boursier.com) — MedinCell annonce des résultats positifs pour l'étude clinique SAIVE dans la prévention de l'infection au Covid-19 sur une population de cas contacts. L'étude, menée sur 399 participants, a atteint son critère principal d'efficacité avec une réduction de 72% des infections au Covid 19 dans le groupe traité par administration orale quotidienne d'ivermectine, par rapport au groupe placebo.

L'ivermectine administrée pendant 28 jours a démontré une innocuité et une tolérance acceptables sans aucun signal de sécurité inattendu.

L'étude SAIVE a été conduite pour soutenir le programme mdc-TTG, dont l'objectif est de prévenir l'infection au Covid-19 pendant des semaines ou des mois, avec une seule injection d'une formulation à action prolongée d'ivermectine, basée sur la technologie BEPO de MedinCell

L'essai SAIVE (NCT 05305560) est une étude clinique de phase 2, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, en groupes parallèles, évaluant l'innocuité et l'efficacité de l'ivermectine prise par voie orale pendant 28 jours, sous la supervision d'un comité indépendant de surveillance des données basé aux Etats-Unis. L'étude a été menée en Bulgarie entre mars et novembre 2022. Tous les participants étaient des adultes non vaccinés qui avaient été exposés au virus dans les 5 jours précédents leur inclusion dans l'étude, par contact direct et documenté avec une personne diagnostiquée positive au SARS-CoV-2 par un test RT-PCR. Les participants inclus dans le groupe ivermectine ont montré une réduction statistiquement très significative (72%) du taux d'infections confirmées en laboratoire entre le 1er et le 28ème jour (30/200), par rapport au groupe placebo (105/199), avec une valeur de p inférieure à 0,0001 (p<0,0001). Il s'agissait du critère d'évaluation principal de l'étude.

La société prévoit de partager l'analyse finale de l'étude, dans la cadre d'une publication évaluée par des pairs, à une date ultérieure.