MedinCell : des nouvelles clauses favorables

(Boursier.com) — MedinCell et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont remplacé un covenant financier de leur contrat de prêt pour une meilleure cohérence avec le modèle économique de la société.

-La BEI a accordé à MedinCell une ligne de crédit de 40 ME en novembre 2022, entièrement encaissée depuis juillet 2023 après la réalisation de toutes les conditions spécifiées dans l'accord

-Après avoir convenu qu'un des engagements financiers de leur accord n'était plus adapté à MedinCell, les deux partenaires ont décidé de le remplacer par une clause financière plus cohérente avec le modèle économique de la société, qui a pris effet le 28 septembre 2023

Nouvelle clause financière

MedinCell et la BEI ont signé un avenant à l'accord de prêt qui remplace l'ancienne clause financière par une nouvelle dans laquelle la société s'engage (i) à disposer en permanence d'au moins 8 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles, et (ii) à avoir au moins un an de visibilité financière dans son scénario de base de prévision de trésorerie.

En cas de défaut, la société disposerait d'un délai de 30 jours pour remédier à la situation. Passé ce délai, la BEI aurait le droit de demander le remboursement anticipé partiel ou total du prêt existant. La Société indique que, selon ses prévisions de trésorerie de base actuelles, l'engagement devrait être respecté pendant l'exercice en cours et au-delà. Ces prévisions n'incluent pas les revenus potentiels issus de nouveaux contrats de service ou d'accords de licence.

Pour rappel, ancienne clause financière

La clause financière de l'accord qui a été supprimée précisait que la somme "trésorerie plus capitaux propres" devait être supérieure à 1 euro. Si cette clause n'était pas respectée, la BEI avait le droit de demander un remboursement anticipé partiel ou total du prêt existant.

Compte tenu des spécificités de son activité, MedinCell ne respectait pas cet engagement au 31 mars 2023, date de clôture du dernier exercice. Le 12 juin 2023, la Société avait obtenu une dérogation de la BEI, par laquelle elle renonçait à son droit de demander le remboursement anticipé partiel ou total du prêt. Les deux parties avaient également décidé à ce moment-là de revoir l'accord pour éviter que cette situation ne se reproduise...

"Ces nouvelles clauses sont très favorables à Medincell et dissipent nos craintes à ce sujet" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le titre qui cote ce mercredi 6,10 euros.