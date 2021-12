MedinCell : des financements à hauteur de 4 millions d'euros

(Boursier.com) — MedinCell a obtenu des financements à hauteur de 4 millions d'euros de Bpifrance et dans le cadre du Plan France Relance, dont 3 ME sous forme de prêt pour le développement d'un médicament longue action à base d'ivermectine visant à protéger pendant plusieurs semaines contre la Covid-19 et ses variants (programme mdc-TTG), et 1 ME sous forme de subvention, issue de l'Appel à projet Résilience du ministère chargé de l'Industrie, qui s'inscrit dans le cadre du plan France Relance, pour son nouveau laboratoire sur le site de Jacou, France. La société fera le point sur le développement de son portefeuille lors de la présentation des résultats semestriels le mercredi 8 décembre.