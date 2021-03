MedinCell : démarrage prochain de la phase 3 dans la réduction de la douleur et l'inflammation post-opératoires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MedinCell confirme que des essais cliniques de stade avancé, avec des patients recevant une injection intra articulaire de mdc-CWM au moment d'une arthroplastie totale du genou (ATG) débuteront cette année. Une étude d'innocuité ouverte, visant à compléter la base de données sur la sécurité à long terme de mdc-CWM débutera au deuxième trimestre 2021. La première des deux études de phase 3 commencera au second semestre 2021.

Injecté dans l'espace intra-articulaire au cours d'une arthroplastie totale du genou et potentiellement actif jusqu'à trois mois après l'opération, mdc-CWM est une formulation à libération prolongée de célécoxib destinée à réduire la douleur et l'inflammation post-opératoires.

Le développement du programme mdc-CWM est piloté et financé par le partenaire de MedinCell, Arthritis Innovation Corporation (AIC), qui a conclu un financement par capitaux propres de 23 millions de dollars canadiens, en février 2021, dédiés aux essais et à la fabrication des lots cliniques.

" L'arthroplastie totale du genou est l'une des interventions chirurgicales les plus invasives et les plus douloureuses ", souligne Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. " mdc-CWM a le potentiel de réduire la douleur et l'inflammation post-opératoire, d'accélérer l'amélioration fonctionnelle et de réduire la consommation d'opioïdes chez les patients ayant subi une arthroplastie totale du genou. Actuellement aux États-Unis, 15 % des patients ATG deviennent des utilisateurs chroniques d'opioïdes pendant de nombreux mois après la chirurgie. Une diminution de la consommation de ces opioïdes due à la réduction de la douleur post-opératoire pourrait donc constituer un facteur très positif dans la crise actuelle des opioïdes. "

Un essai clinique de phase 2 mené sur 12 mois de mdc-CMW s'est achevé en mars 2020 avec des résultats favorables. Les développements réglementaires dans le domaine de la douleur incluent généralement deux essais d'innocuité de phase 3 afin de fournir aux agences réglementaires des preuves solides de bénéfice. Le lancement de la première étude de phase 3 de mdc-CWM est prévu au second semestre 2021. AIC pourrait initier le second essai de phase 3 avant la fin du premier.