MedinCell décolle sur les 10 euros après les annonces

(Boursier.com) — Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et MedinCell ont indiqué que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Uzedy (rispéridone), une suspension injectable à libération prolongée pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Uzedy est la première formulation sous-cutanée à action prolongée de rispéridone qui utilise SteadyTeq, une technologie basée sur des copolymères et propriété de MedinCell, qui contrôle la libération régulière de la rispéridone.

Les concentrations plasmatiques thérapeutiques sont atteintes dans les 6 à 24 heures suivant l'administration d'une dose unique.

Le prix de vente aux grossistes (prix catalogue) pour Uzedy est compris dans une fourchette allant de 1.232$ à 3.080$ par mois selon le dosage. Les coûts réels pour les patients devraient être inférieurs au prix catalogue, qui ne tient pas compte des rabais et remises supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Teva s'engage à aider les patients ayant une prescription à accéder à Uzedy, à bénéficier de son remboursement et à les accompagner avec un service d'assistance spécialisée. Le reste à charge pour les patients peut varier en fonction de leur assurance et de leur admissibilité au programme d'aide au paiement.

Uzedy sera disponible aux Etats-Unis dans les semaines à venir...

Portzamparc salue la nouvelle et ajuste ses probabilités de succès. De quoi remonter le curseur de 14,4 à 18,7 euros avec un avis à l'achat sur le dossier Medincell qui grimpe de 13% à 10 euros ce mardi midi.