MedinCell : de pied ferme

(Boursier.com) — MedinCell reste stable à 6,68 euros, alors que le groupe a annoncé que son partenaire, Arthritis Innovation Corporation (AIC), qui dirige et finance toutes les activités de développement de F14 (nom de code MedinCell : mdc-CWM), avait terminé le recrutement des patients pour la première des deux études cliniques de phase 3 conduite sur des patients subissant une arthroplastie (pose d'une prothèse) totale du genou... F14 (mdc-CWM) est une formulation à libération prolongée d'un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), le célécoxib, administré dans l'espace intra-articulaire à la fin de la pose de la prothèse.

151 patients ont été recrutés pour l'étude de phase 3 multicentrique, randomisée et en double aveugle conçue pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d'une administration unique de F14 (mdc-CWM) pour réduire la douleur postopératoire chez les patients ayant subi une arthroplastie unilatérale du genou. L'analyse principale sera menée après une période de suivi de 3 mois, et les principales données sont attendues au premier trimestre 2024.

Portzamparc qui attendait cette annonce de pied ferme campe sur un avis à l'achat en visant un cours de 17,40 euros en restant acheteur sur le dossier.