Medincell : augmentation significative de la trésorerie après la clôture

(Boursier.com) — MedinCell a publié ses résultats financiers annuels consolidés allant d'avril 2022 à mars 2023. Le revenu des activités ordinaires est de 13,7 ME, +64% par rapport à l'année précédente. Les dépenses opérationnelles sont de 38,3 ME, +19% par rapport à l'année précédente, 73% des dépenses consacrées à la 'R&D'. La consommation de trésorerie liée à l'activité est de 21,2 ME, soit un repli de 1% par rapport à l'année précédente.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2022-23 de la société par les commissaires aux comptes sont en cours.

La direction souligne l'augmentation significative de la trésorerie après la clôture : +40,8 ME incluant le produit des opérations de financement récentes et les entrées de trésorerie supplémentaires prévues en 2023-24, n'intégrant pas les revenus issus d'éventuels nouveaux services aux partenaires ou de licences :

*6,5 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars 2023

*30,8 ME encaissés depuis la clôture de l'exercice

*4 ME de Crédit Impôt Recherche 2021, partiellement préfinancés en avril 2023

*3,6 ME reçus de Teva en paiement d'épate après l'approbation d'UZEDY par la FDA le 28 avril 2023

*23,2 ME nets provenant de l'augmentation de capital du 12 mai 2023

*10 ME disponibles dans le cadre du prêt de la BEI, les conditions de tirage de la dernière tranche étant désormais atteintes.

Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell, a déclaré : "L'approbation par la FDA américaine de notre premier produit est une étape majeure pour MedinCell. Nous allons maintenant recevoir des royalties et des milestones commerciaux qui pourraient couvrir nos dépenses opérationnelles dès 2025. La récente augmentation de capital nous offre par ailleurs une visibilité financière au-delà des résultats clés des phases 3 de mdc-TJK et mdc-CWM."