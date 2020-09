MedinCell annonce les résultats de son AG

MedinCell annonce les résultats de son AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MedinCell annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 10 septembre 2020.

Toutes les résolutions proposées à l'Assemblée ont été adoptées, à l'exception des résolutions no33 et no34, comme préconisé par le Directoire.

MedinCell a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 10 septembre 2020, à huis clos, sous la présidence de Monsieur Anh Nguyen, président du Conseil de surveillance, sans la présence physique des actionnaires.

Avec un quorum de 68,916%, les résolutions présentées par le Directoire ont été adoptées et en particulier, l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020, la politique de rémunération applicable au Président du Directoire, aux membres du Directoire, au Président du Conseil de surveillance et aux membres du Conseil, ainsi que les délégations accordées au Directoire en matière financière.

L'assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance d'Olivier-Sabri Markabi.

Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions sera disponible prochainement sur le site internet de la Société : invest.medincell.com