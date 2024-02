MedinCell : Anh Nguyen quitte ses fonctions de membre et de Président du Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — Anh Nguyen quitte ses fonctions de membre et de Président du Conseil de Surveillance de MedinCell en raison de la limite d'âge prévue par les statuts.

Anh Nguyen est l'un des fondateurs de Medincell. Son départ a pris effet le 15 février 2024. Président du Conseil de Surveillance depuis 2013, il a mis en place une gouvernance dynamique, une succession fiable et une équipe de direction solide à la tête de la société, avant d'atteindre la limite d'âge statutaire cette année.

Biologiste moléculaire de formation et chef d'entreprise expérimenté, Anh Nguyen a commencé sa carrière d'entrepreneur dans le domaine des biotechnologies en Californie (USA) où il a cofondé et développé plusieurs entreprises à succès jusqu'à leur cotation au NASDAQ. Fervent partisan de l'actionnariat salarié comme pilier organisationnel de l'entreprise, Anh Nguyen a déployé ce concept en Europe en cofondant MedinCell.

Sous sa direction puis sous sa présidence du Conseil de Surveillance, Medincell a vu sa technologie propriétaire de libération contrôlée de médicament, BEPO, progresser des premiers stades de recherche jusqu'à son approbation par la FDA comme technologie sous-jacente d'un traitement antipsychotique injectable à action prolongée. Par le biais de nombreux partenariats clés, cette technologie est également présente à divers stades de développement clinique dans de multiples indications thérapeutiques.

Au sein de MedinCell, Anh Nguyen s'est également investi dans la sélection et le développement de traitements candidats en tenant compte de leur potentiel d'accessibilité mondiale et de l'impact sociétal significatif qu'ils pourraient avoir. Plusieurs collaborations clés entre MedinCell et les principales ONG philanthropes mondiales illustrent cette volonté.

Sur le plan organisationnel, Anh Nguyen a combiné son expertise scientifique et ses compétences de leadership pour bâtir les fondations stratégiques de la gouvernance et de l'organisation de MedinCell. Celles-ci visent à garantir une croissance durable de la société, pour en faire un acteur de référence à l'échelle mondiale dans le domaine des thérapies à action prolongée.

Le Conseil de Surveillance a entamé le processus de recherche d'un nouveau Président. Sabri Markabi, jusqu'à présent Vice-Président, a été nommé Président par intérim. A ce titre, il coordonnera la poursuite des activités et des objectifs existants du Conseil de Surveillance en collaboration avec l'équipe de direction.

"Je quitte le Conseil de surveillance car j'ai atteint la limite d'âge prévue par nos statuts. Mais ce qui est vraiment important c'est que je le fais avec la plus grande confiance dans la capacité de l'équipe de direction actuelle à faire avancer l'entreprise, à renforcer nos partenariats et à stimuler la croissance. MedinCell est entre de bonnes mains pour la suite qui s'annonce passionnante. Dans cette nouvelle étape qui commence pour moi, j'ai hâte de concentrer mes efforts, avec passion, sur mon domaine de prédilection : faire avancer l'innovation au niveau de la recherche technologique et scientifique. Je vais aussi me consacrer à promouvoir une communauté d'actionnaires engagés qui pourront soutenir MedinCell pour écrire les prochaines pages de son histoire" a commenté Anh Nguyen.