MedinCell : accord de licence pour un candidat-médicament à action prolongée contre le paludisme

(Boursier.com) — MedinCell et Medicines Patent Pool (MPP) ont signé un accord de licence sur un candidat-médicament à action prolongée qui pourrait être utilisé pour lutter contre le paludisme dans les pays à revenus faible et intermédiaire.

Cet accord non exclusif, rendu possible grâce aux financements octroyés aux deux parties par l'agence de santé mondiale Unitaid, permettra au MPP de rechercher les partenaires adéquats pour la mise au point et la commercialisation du mdc-STM, une formulation injectable d'ivermectine d'une durée d'action de trois mois utilisant la technologie BEPO de MedinCell. Selon les termes de la licence, la fabrication peut être effectuée partout dans le monde, en vue d'une distribution dans les pays à revenus faible et intermédiaire.

Actuellement en phase pré-clinique, ce produit est fondé sur la technologie BEPO de MedinCell. Cette technologie injectable à base de polymères permet la diffusion prolongée d'ivermectine après une unique injection sous-cutanée pratiquée sur les personnes vivant dans des zones où le paludisme est endémique au début de la saison de transmission de la maladie.

MedinCell souligne que les moustiques qui piquent les personnes ayant reçu une injection d'ivermectine meurent ou sont moins capables de transmettre le parasite responsable du paludisme. Grâce à cette intervention communautaire (les individus recevant l'injection ne seront pas eux-mêmes directement protégés contre le paludisme), le nombre de moustiques baissera, ce qui réduira le risque de transmission de la maladie au profit de l'ensemble de la communauté, en particulier des enfants.

" S'il s'avère sûr, efficace et admissible, ce candidat-médicament injectable à action prolongée pourrait avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme au sein des populations fortement exposées, en particulier chez les enfants qui sont lourdement touchés ", explique MedinCell.

L'accord de licence couvre l'ensemble des pays à revenus faible et intermédiaire et est libre de redevance dans le secteur public. Une redevance raisonnable conforme aux normes du secteur serait appliquée si un marché venait à apparaître pour le produit objet de la licence dans le secteur privé dans des pays à revenus faible et intermédiaire.