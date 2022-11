MedinCell a reçu un paiement supplémentaire de 4 M$ de la Fondation Bill et Melinda Gates

(Boursier.com) — MedinCell a reçu un paiement supplémentaire de 4 millions US$ de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Ce versement est destiné à financer les prochaines étapes du programme mdc-WWM de MedinCell en vue de lancer le premier essai clinique fin 2023.

Il fait suite aux 11,8 millions US$ déjà reçus dans le cadre des deux subventions successives de la Fondation Bill & Melinda Gates, d'un montant total maximum de 22,5 millions US$, pour financer le développement du programme jusqu'à la fin de la phase 1.

La Fondation Gates bénéficie d'une licence non exclusive sur le produit dans le but d'en garantir un large accès dans certains pays à revenus faible et intermédiaire, tandis que MedinCell en détient les droits de commercialisation dans le monde entier.

Basé sur la technologie BEPO de MedinCell, mdc-WWM pourrait être le premier produit contraceptif à combiner les caractéristiques essentielles ce qui en ferait le meilleur de sa catégorie au niveau mondial : progestatif, 6 mois d'action, injection sous-cutanée, dépôt entièrement biorésorbable, accessibilité du traitement.

Le paiement de US$ 4 millions est destiné à financer les prochaines activités techniques et réglementaires. Il est issu des deux subventions successives pouvant atteindre un montant total de 22,5 millions US$, accordées par la Fondation Bill & Melinda Gates à MedinCell pour financer la formulation, les activités précliniques et une étude clinique de phase 1 de mdc-WWM.