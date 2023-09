MedinCell a annoncé le départ de Jaime Arango, Directeur Financier, remplacé par Stéphane Postic

(Boursier.com) — L 'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de MedinCell s'est tenue le 12 septembre 2023, au siège de la société (3 rue des Frères Lumière, 34830 Jacou), sous la présidence de M. Anh Nguyen, Président du Conseil de Surveillance de MedinCell.

Avec un quorum de 62,70%, les résolutions présentées par le Directoire ont été adoptées, notamment l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023, la politique de rémunération applicable au Président et membres du Directoire, au Président et membres du Conseil de Surveillance, ainsi que les délégations accordées au Directoire en matière financière.

L'assemblée générale a également renouvelé les mandats de quatre membres du Conseil de Surveillance : M. Philippe Guy, Mme Tone Kvåle. Mme Virginie Lleu et M. Anh Nguyen.

Comme préconisé par le Directoire, les résolutions 34 et 36 ont été rejetées.

La rediffusion de l'assemblée générale et les résultats détaillés des votes seront disponibles prochainement sur le site internet de MedinCell.

MedinCell a également annoncé que son Directeur Financier et membre du Directoire, Jaime Arango, quittera la société le 27 septembre prochain pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Il sera remplacé par Stéphane Postic pendant une période de transition. La société profitera de cette période pour adapter les fonctions financières et capital markets aux nouveaux enjeux de MedinCell.

Diplômé de l'EM Lyon, Stéphane Postic a plus de 25 ans d'expérience en finance, dont 20 ans dans l'accompagnement de sociétés de biotechnologie, parmi lesquelles Genfit (Euronext GNFT), Da Volterra, ou encore Egle Therapeutics. Il en a assuré la direction financière, a participé à des opérations de financement, d'introduction en bourse et a notamment interagi avec la Banque Européenne d'Investissement.

"Je tiens à remercier Jaime pour son engagement et sa contribution au succès de MedinCell. Il a accompagné la Société dans son introduction en bourse et jusqu'à la commercialisation de notre premier produit, UZEDY" a déclaré Christophe Douat, Président du Directoire. "MedinCell est entré dans une nouvelle ère qui va nécessiter de renforcer les fonctions financières et capital markets pour les adapter à la prochaine étape de notre croissance. Bienvenue à Stéphane, qui pourra faire bénéficier MedinCell de son expérience."