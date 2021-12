MedinCell : 34,4 ME de trésorerie

(Boursier.com) — MedinCell publie ses résultats financiers et le rapport d'activité du premier semestre 2021-2022 (avril - septembre 2021). Les produits de l'activité sont de 4,1 ME (+30% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent). Les dépenses opérationnelles s'inscrivent à 15,3 ME (+36%). La consommation de trésorerie liée à l'activité est de 11,3 ME. Le cash disponible ressort à 34,4 ME de trésorerie + 3 ME d'actifs financiers non risqués (2,9 ME courants + 0,1 ME non courants)

Post-clôture (novembre 2021) : CIR de 3,1 ME encaissé + 3 ME encaissés de Bpifrance sous forme de prêt + 1 ME sous forme de subvention dans le cadre du Plan France Relance partiellement encaissé.