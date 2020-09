Medicrea : une perte semestrielle de 6,3 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Medicrea au 1er semestre s'élève à 13,2 millions d'euros, en baisse de -18% par rapport au 1er semestre 2019 du fait de la pandémie de COVID-19. Malgré une nette baisse des ventes en avril et mai liée à la suspension temporaire des chirurgies de la colonne vertébrale dans la majorité des hôpitaux et cliniques, le chiffre d'affaires s'est redressé depuis pour afficher une croissance de +3% en juin et de +5% en juillet par rapport à 2019.

Le taux de marge brute s'établit à 74% sur le semestre, en baisse de 3 points par rapport à la même période de l'exercice précédent, conséquence d'une chute du taux à 70% sur le 2e trimestre. Cette baisse s'explique par l'arrêt de la production avec la mise en chômage partiel des équipes pendant 2 mois. La reprise de l'activité depuis juin devrait permettre une amélioration du taux de marge brute sur le 3ème trimestre 2020 et se rapprocher du taux normatif de 80%.

Les charges opérationnelles diminuent de 3,1 ME à taux de change constant par rapport au 1er semestre 2019. Le recours au chômage partiel en France et en Belgique ainsi que la suspension temporaire des contrats de travail aux Etats-Unis (mécanisme de furlough) ont entraîné une baisse de la masse salariale au 2e trimestre. L'arrêt quasi total des déplacements et l'annulation des congrès sectoriels ont également permis de réduire les coûts et compenser intégralement la chute de la marge brute en valeur, limitant ainsi la perte opérationnelle.

Le résultat opérationnel avant amortissements et provisions (Ebitda) est positif à +1,9 ME quadruplant par rapport à la même période en 2019. Le résultat opérationnel courant s'élève à -3,1 ME à fin juin 2020, en amélioration de 0,4 ME par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat net est une perte de -6,3 ME sur le 1er semestre 2020 (-7 ME au 1er semestre 2019).

Le coût de l'endettement financier net progresse de 0,6 ME sous l'effet de la mise en place en septembre 2019 d'une nouvelle tranche de 6 M$ d'un emprunt obligataire d'un montant initial de 30 M$ émis en novembre 2018. Au 31 août 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie de 16 ME, pour 13,2 ME au 30 juin dernier. Ce renforcement est principalement lié aux exercices de Bons de Souscription d'Actions (BSA) émis lors d'augmentations de capital passées.