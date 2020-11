Medicrea : succès de l'offre publique d'achat de Covidien

(Boursier.com) — Le Groupe Medicrea, pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en oeuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce le succès de l'offre publique d'achat volontaire et amicale de Covidien Group sur les actions Medicrea International et la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire.

L'offre publique d'achat initiée par Covidien Group, détenue à 100% par Medtronic, numéro 1 mondial des implants du rachis, visant les actions Medicrea International au prix de 7 euros par action, qui s'est déroulée du 2 octobre au 5 novembre inclus, a été un succès.

Retrait obligatoire le 19 novembre

Covidien Group détient désormais plus de 90% du capital social et des droits de vote de Medicrea. Par conséquent, le groupe a formulé une demande de mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF.

Ce retrait obligatoire interviendra le 19 novembre, au prix de 7 euros par action. Il portera sur 867.940 actions Medicrea non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires, à l'exclusion des 691.000 actions gratuites faisant l'objet d'un mécanisme de liquidité, représentant, à l'issue de l'offre, 3,91% du capital et au plus 5,64% des droits de vote de la société.

Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des titres Medicrea d'Euronext Paris.

La suspension de la cotation des titres Medicrea est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Une prise de contrôle pour soutenir le développement de Medicrea

Rappelons que les capacités et les solutions de Medicrea en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'implants personnalisés amélioreront la solution procédurale de Medtronic pour la planification et l'exécution chirurgicales. En conséquence, Medtronic deviendra la première entreprise à être en mesure de proposer une solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants rachidiens personnalisés et une exécution chirurgicale assistée par robot.

Medtronic bénéficiera en particulier de la plateforme Medicrea UNiD ASI (Adaptive Spine Intelligence) conçue pour soutenir le flux de travail des chirurgiens dans la planification préopératoire et créer des solutions d'implants personnalisées pour la chirurgie. La prise de contrôle de Medtronic, société aux capacités financières très importantes, permettra de soutenir la stratégie de développement de Medicrea tant en France qu'à l'international.