Medicrea : Stonepine Capital a vendu

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 novembre 2020 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 20 novembre 2020, la société Stonepine Capital Management LLC (Oregon, Etats-Unis), agissant pour le compte du fonds Stonepine Capital L.P, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 13 novembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Medicrea International et ne plus détenir, pour le compte dudit fonds, aucune action de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Medicrea dans le cadre d'une offre publique d'achat, ajoute le déclarant.