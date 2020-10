Medicrea : ouverture de l'offre d'achat de Covidien Group

(Boursier.com) — A compter du 2 octobre, les actionnaires de Medicrea International pourront apporter leurs actions à l'offre publique d'achat volontaire et amicale initiée par Covidien Group, détenue à 100% par Medtronic, numéro un mondial des implants du rachis.

L'offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 septembre. Cette offre amicale vise à bâtir une alliance stratégique répondant aux attentes du marché de l'orthopédie. Les capacités et les solutions de Medicrea en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'implants personnalisés amélioreront la solution procédurale de Medtronic pour la planification et l'exécution chirurgicales. En conséquence, Medtronic deviendra la première entreprise à être en mesure de proposer une solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants rachidiens personnalisés et une exécution chirurgicale assistée par robot.

Medtronic bénéficiera en particulier de la plateforme Medicrea UNiD ASI (Adaptive Spine Intelligence) conçue pour soutenir le flux de travail des chirurgiens dans la planification préopératoire et créer des solutions d'implants personnalisées pour la chirurgie. La prise de contrôle de Medtronic, société aux capacités financières très importantes, permettra de soutenir la stratégie de développement de Medicrea tant en France qu'à l'international.

Le prix de l'offre est de 7 euros par action Medicrea. Le Conseil d'administration de Medicrea, réuni le 11 septembre, a considéré l'offre conforme aux intérêts de Medicrea, de ses actionnaires et de ses salariés. Il a recommandé aux actionnaires de Medicrea d'apporter leurs actions à l'offre. Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, la société Orfis, qui a jugé équitable l'offre.

Les actionnaires de Medicrea, qui apporteront leurs actions à l'offre, bénéficieront d'une prime de 21,5% sur la base du dernier cours de bourse de clôture de l'action Medicrea au 14 juillet, dernier jour de cotation avant l'annonce de l'intention d'offre.

L'offre est ouverte du 2 au 5 novembre. Ses résultats seront rendus publics par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'offre.