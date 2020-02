Medicrea : nouvelle étape !

Medicrea a atteint les 5.000 cas réalisés avec sa plateforme technologique propriétaire UNiD ASI et utilisant des implants sur mesure fabriqués par Medicrea. Le groupe a conçu UNiD ASI pour assister les chirurgiens dans la planification préopératoire de leurs cas et l'exécution de stratégies chirurgicales spécifiques à chaque patient. Pour ce faire, les ingénieurs biomécaniciens du UNiD LAB créent des plannings chirurgicaux spécifiques au patient, qui se traduisent par la création d'implants sur-mesure fabriqués par Medicrea après l'approbation du chirurgien. Ensuite, Medicrea collecte et analyse les données postopératoires de manière continue pour enrichir et améliorer en permanence sa technologie.

"Medicrea a collecté une quantité sans précédent de données, ensuite utilisées pour développer ses modèles prédictifs propriétaires. Ces modèles utilisent l'Intelligence Artificielle pour permettre à chaque chirurgien de visualiser les mécanismes compensatoires des patients éventuellement déclenchés par les différentes options de plan chirurgical suggérées par le UNiD LAB. Cette technologie UNiD ASI exclusive et brevetée est la première et la seule plateforme alimentée par l'Intelligence Artificielle pour optimiser le workflow clinique et chirurgical et la reproductibilité, améliorer les résultats chirurgicaux et augmenter le potentiel des chirurgiens", commente le groupe.

Des études récentes ont révélé que les patients atteints de pathologies dégénératives de 1 à 3 niveaux sont 10 fois plus susceptibles de subir une chirurgie de révision lorsque leur non-concordance PI-LL n'est pas restaurée dans la plage normative lors la première chirurgie. Les chirurgiens du rachis du monde entier spécialisés dans ces pathologies reconsidèrent leur approche de la chirurgie de la colonne vertébrale, et beaucoup ont adopté la technologie UNiD ASI dans ce contexte. Le segment de marché des pathologies dégénératives est celui qui affiche la croissance la plus dynamique dans le mix des chirurgies UNiD ASI, augmentant de 75% entre 2018 et 2019.

De plus, sur le marché du dégénératif, la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale (MIS) est une approche en plein développement. En 2019, le nombre de cas MIS réalisés avec la technologie UNiD ASI a augmenté de 413%.

Avec chaque nouveau cas, grâce à des processus systématiques et centralisés et des méthodes standardisées, Medicrea "améliore en permanence le contenu de sa base de données cliniques unique au monde, permettant à la technologie d'affiner continuellement ses algorithmes propriétaires constituant le moteur des modèles prédictifs". Les modèles adultes et pédiatriques ont vu leurs résultats chirurgicaux et cliniques s'améliorer au fur et à mesure de la réalisation des 5.000 cas de la plateforme technologique UNID et la Société continue de développer des modèles prédictifs afin de pénétrer tous les segments de marché.