Medicrea : le compte est bon

(Boursier.com) — Medicrea reprend sa cotation en hausse de 0,86% ce vendredi à 7 euros tout juste, en ligne avec le prix offert pour son acquisition dans le cadre du projet amical d'offre publique de Medtronic. Le titre s'affichait avant-hier en hausse de 20,49% à 6,94 euros avant la suspension, déjà tout proche du prix de l'offre. L'offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire se fera en effet au prix de 7 euros par action. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'opération.

Le prix proposé représente une prime de 22% par rapport au cours de clôture des actions Medicrea le 14 juillet et de 56% par rapport à la moyenne des cours des actions Medicrea pondérée par les volumes lors des trois mois précédant le 14 juillet. Les principaux actionnaires de Medicrea, dont son Fondateur, Président et Directeur Général Denys Sournac ainsi que certains autres employés, dirigeants et administrateurs de Medicrea, se sont engagés à apporter leurs actions. Au total, Medtronic a conclu avec des actionnaires de Medicrea des accords portant au total sur environ 44,4% du capital de Medicrea (ajusté de l'exercice des BSA).