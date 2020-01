Medicrea : l'activité annuelle progresse de 11% en comparable

Crédit photo © Medicrea

(Boursier.com) — Medicrea dévoile, au titre de son quatrième trimestre 2019, un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros soit le meilleur trimestre jamais réalisé à périmètre comparable. Sur l'année 2019, les ventes atteignent 32,7 millions d'euros et affichent une hausse de +11%. Les marchés américain, belge et français nourrissent cette croissance, complétée par le développement de l'activité en Australie.

Le développement de Medicrea sur l'exercice 2019 s'analyse avant tout par la percée de son activité stratégique de planification chirurgicale préopératoire et de conception d'implants sur mesure UNiD ASI, précise la société. Chaque trimestre établissant un record par rapport au précédent, le 4ème trimestre 2019 ancre durablement cette tendance avec 525 chirurgies personnalisées réalisées, en hausse de +40% par rapport au 4ème trimestre 2018 et de +50% aux États-Unis uniquement sur la même période. En 2019, ce sont plus de 1.850 chirurgies avec des implants sur mesure MEDICREA qui ont été réalisées, soit une augmentation globale de +48% par rapport à 2018, et de +55% pour le seul marché américain.

L'objectif de 5.000 chirurgies réalisées en cumul à la fin de l'année 2019 est dépassé (5.040 chirurgies réalisées) et la tendance observée devrait permettre à la Société de continuer l'augmentation significative de l'utilisation de sa technologie UNiD ASI en 2020.

Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie d'environ 3,9 ME (base non auditée). A titre indicatif, l'endettement financier brut (hors impact norme IFRS 16 et rachat des participations minoritaires dans les filiales) est de 36,9 ME dont 1,9 ME à moins d'un an et 35 ME au-delà.