Medicrea : Covidien Group sur les 95% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 13 novembre 2020 par l'AMF, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Covidien Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 novembre 2020, les seuils de 50% du capital et des droits de vote et 95% du capital de la société Medicrea et détenir 21.341.693 actions Medicrea représentant autant de droits de vote, soit 96,09% du capital et au moins 94,36% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions dans le cadre d'une offre publique d'achat. Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article L. 233-9 I, 4o du code de commerce, 13 options d'achat portant sur 691.000 actions actuellement en période de conservation, exerçables à tout moment entre le 20 décembre et le 31 janvier 2020, au prix unitaire par action de 7 euros.