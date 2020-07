Medicrea : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 18%

(Boursier.com) — Medicrea a publié un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2020, portant le total semestriel à 13,2 millions, en baisse de 18% par rapport au 1er semestre 2019 du fait de la pandémie COVID-19. Medicrea précise que le report de nombreuses chirurgies dites non urgentes depuis mi-mars a fortement impacté l'activité sur cette période.

Malgré un chiffre d'affaires en avril et mai en très forte baisse et représentant l'équivalent de respectivement 25% et 66% d'une activité normative, les ventes du mois de juin se sont fortement redressées, totalisant 3,2 millions d'euros en hausse de +3% par rapport à la même période l'année dernière, soit une croissance séquentielle de +75% entre mai 2020 et juin 2020.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible s'élevait à 13,2 millions d'euros. Medicrea ajoute que les discussions stratégiques qui avaient redémarré courant mai après une période d'interruption liée à la propagation de l'épidémie COVID-19 se poursuivent de façon très active.