Medicrea annonce la désignation d'un expert indépendant

Medicrea annonce la désignation d'un expert indépendant









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Medicrea annonce la désignation d'un expert indépendant. A la suite de l'annonce de l'offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire sur les titres de Medicrea International par Medtronic, dont les détails figurent dans le communiqué de presse en date du 15 juillet 2020 et en raison de l'existence de conflits d'intérêts liés à l'Offre au sein du Conseil d'administration de la société, il a été décidé de procéder à la désignation d'un expert indépendant en vue de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'Offre conformément aux dispositions des articles 261-1 I et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et à l'instruction AMF DOC-2006-08, telle que modifiée le 10 février 2020. Le rapport contiendra une évaluation de la Société visée par l'Offre basée sur une approche multicritère comprenant la mise en oeuvre de méthodes d'évaluation et l'examen de références de valorisation.

Le Conseil d'administration, conformément à l'article 261-1 III. du règlement général de l'AMF, a constitué, le 20 juillet 2020, un comité ad hoc, composé des membres suivants :

- François-Régis ORY - Administrateur indépendant - Président du comité ad hoc

- Patrick BERTRAND - Administrateur

- Christophe BONNET - Administrateur indépendant

Il est précisé que le comité ad hoc a pour objet de proposer la désignation d'un expert indépendant au Conseil d'administration, assurer le suivi des travaux de l'expert et préparer un projet d'avis motivé.

Le Conseil d'administration, sur proposition du comité ad hoc, a désigné la société Orfis en qualité d'expert indépendant chargé de l'établissement du rapport sur le caractère équitable de l'Offre.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi et soumis au visa de l'AMF.