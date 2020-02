Medicrea annonce l'homologation par la FDA de la 1ère cage intersomatique sur mesure pour la colonne vertébrale

(Boursier.com) — Medicrea, pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à sa plateforme logicielle propriétaire UNiD ASI (Adaptive Spine Intelligence) et les technologies et services d'expertises associés, mettant en oeuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce avoir reçu l'homologation par la FDA pour les cages intersomatiques sur mesure UNiD IB3D qui viennent compléter la technologie de sa plateforme UNiD ASI.

Les cages intersomatiques sur mesure UNiD IB3D sont des implants en titane imprimés en 3D pour lesquels il est possible de personnaliser les dimensions, les caractéristiques et la morphologie précise. Ce niveau de personnalisation n'était jusqu'alors pas commercialisé sur le marché des dispositifs destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale.

Ces cages sont spécifiquement définies pour s'adapter de manière optimale aux exigences anatomiques et chirurgicales du patient, déterminées par les ingénieurs du UNiD LAB lors de la phase de planification préopératoire. Grâce à la reconstruction 3D de la colonne vertébrale, les ingénieurs cartographient l'anatomie exacte de chaque plateau vertébral. Ils conçoivent ensuite la cage idéale pour restaurer une hauteur et une angulation adéquates mais aussi pour offrir une surface de contact optimisée entre l'implant et les plateaux vertébraux afin d'améliorer la stabilité du segment instrumenté et de réduire les risques d'impaction de l'implant dans les vertèbres.

Avec cette nouvelle homologation de la FDA, MEDICREA dispose d'une offre qui fournit aux chirurgiens une solution qui n'était pas à leur disposition auparavant. Les cages intersomatiques UNiD IB3D personnalisées permettent aux chirurgiens de s'adapter aux irrégularités géométriques des plateaux et des corps vertébraux (telles qu'une anatomie asymétrique vertébrale), améliorant ainsi les résultats chirurgicaux et cliniques.

Les cages intersomatiques sur mesure UNiD IB3D conçues grâce aux services experts de planification chirurgicale préopératoire UNiD ASI, fournissent aux chirurgiens des dispositifs implantables spécifiques à chaque patient et permettent de rationaliser le stock d'implants nécessaire en salle d'opération.