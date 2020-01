Medicrea annonce des discussions préliminaires avec des partenaires stratégiques américains

Medicrea annonce des discussions préliminaires avec des partenaires stratégiques américains









(Boursier.com) — Le Groupe Medicrea, pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en oeuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce être en discussions actives avec des acteurs américains leaders mondiaux du secteur de la colonne vertébrale en vue de conclure un ou des accords stratégiques pouvant se concrétiser par un rachat de la Société ou par la mise en place de partenariats ou d'accords de distribution.

La société a régulièrement été approchée par des groupes américains de premier plan pour partager les évolutions du secteur et évaluer les modalités de coopération stratégique sur la plateforme UNiD ASI et les solutions technologiques qu'elle a développées.

La société a examiné courant 2019 des offres émanant d'importants acteurs américains des métiers de l'orthopédie, à des prix sensiblement supérieurs au cours de bourse, et a décidé de ne pas y donner suite.

Compte tenu de l'intérêt suscité auprès de ces acteurs, elle estime qu'il est désormais opportun d'exploiter au mieux les nouvelles opportunités de marché qui seront identifiées en utilisant les moyens commerciaux et marketing considérables dont disposent les grandes sociétés américaines.

La société a donc mandaté la banque américaine d'investissements COWEN and Company LLC pour l'assister dans ces démarches et discussions.

Denys Sournac, fondateur et Président Directeur Général de MEDICREA précise : "sous couvert d'accords de confidentialité et dans le respect de la règlementation applicable sur l'égalité d'information, la Société fournit actuellement aux parties intéressées les informations nécessaires leur permettant d'évaluer les modalités stratégiques et financières pouvant les amener à formuler différentes propositions de coopération".

La société précise que ces discussions sont, à ce stade, préliminaires, et qu'elle n'a pas reçu de proposition ferme et engageante. Par conséquent, il n'y a aucune certitude que les discussions en cours aboutissent à une transaction.

N'ayant pas d'indication particulière quant à la durée et l'issue des discussions en cours, la Société envisage de procéder à une levée de fonds lui permettant d'assurer ses besoins en financement de l'exercice 2020. Cette opération pourrait prendre la forme d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 5 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à un cercle restreint d'investisseurs dans le cadre d'une offre visée au paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier et/ou de l'article 225-138 du Code de Commerce, et devrait intervenir au cours du premier trimestre 2020.

La société n'entend pas faire d'autres commentaires au-delà de ce communiqué à moins que les discussions en cours n'aboutissent à un accord ou ne soient abandonnées. Le Conseil d'Administration de la Société se prononcera en temps utile, le cas échéant, si des offres engageantes devaient lui être communiquées. La Société se conformera en tout point à la réglementation légale et boursière en vigueur en matière de divulgation d'informations privilégiées, et mettra en place les dispositifs de gouvernance appropriés en cas d'examens d'offres.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2019, le 15 janvier 2020 avant l'ouverture des marchés.