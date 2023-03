Medical Devices Venture vise plus de 1,5 ME de chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Medical Devices Venture est une plateforme d'investissement et d'accélération de nouvelles technologies de la santé avec pour objectif de contribuer à faire du domicile du patient le 1er établissement de santé en 2023. Son chiffre d'affaires se monte à 493 kE en 2022.

Le résultat d'exploitation ressort à -774 kE (-266 kE au 31 décembre 2021).

Le résultat net part du groupe s'établit à -496 kE (-512 kE au 31 décembre 2021).

La trésorerie nette s'établit à 1,83 millions d'euros en hausse de 1,61 ME sur l'exercice. La variation de la trésorerie résulte principalement de l'augmentation de capital intervenue en février 2022 (+1,9 ME).

Perspectives 2023

Medical Devices Venture se structure pour accueillir deux nouveaux projets innovants en 2023, centrés autour du domicile du patient. La société aurait donc 7 participations fin 2023.

Medical Devices Venture compte délivrer plus de 1,5 ME de chiffre d'affaires en 2023 et vise un transfert sur Euronext Growth en fin d'année 2023.