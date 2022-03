Medical Devices Venture : résultats peu significatifs ; projet pour les séniors

(Boursier.com) — Medical Devices Venture, plateforme d'investissement et d'accélération dans la MedTech, annonce ses résultats 2021. Depuis le 30 juin 2021, la Société a racheté les actions Dextrain SAS détenues par Archos SA à leur valeur nominale et a contribué au capital initial de Poladerme SAS (et racheté des actions Poladerme à leur valeur nominale à l'un de ses associés), de MDV IT SAS et de LiFi MED SAS, pour un montant total de 111 KE, entièrement autofinancé.

A fin décembre 2021, Medical Devices Venture détient 20% de Dextrain, 44% de Poladerme, 51% de LiFi MED SAS et 100% de MDV IT SAS. A terme (d'ici le 31 décembre 2022), compte-tenu des accords avec les autres associés, le taux de détention dans Dextrain va évoluer pour passer à 33,3%, alors que le taux de détention dans Poladerme va évoluer pour passer à 56,4%.

Les comptes sociaux 2021 font ressortir une perte d'exploitation de 165 KE et une perte nette de 477 KE. Des comptes consolidés seront présentés en 2022. Les charges d'exploitation s'établissent à 166 KE dont 102 KE de charges externes, 18 KE de charges liées au personnel et 45 KE d'autres charges (29 KE de redevances sur licence Picowan avant sa résiliation et 16 KE de jetons de présence).

Medical Devices Venture poursuit l'analyse de 3 nouveaux dossiers de développement et développe également une tablette dédiée au bien vieillir et au maintien à domicile des séniors.

Cette passerelle de santé sécurisée vise à intégrer les fonctions et services suivants :

- Données de santé : Le dispositif intègrera une trousse de santé avec des capteurs de données de santé de base (tensiomètre, oxymètre, thermomètre, balance, stéthoscope...) permettant un suivi régulier des constantes et une bonne information des soignants. L'analyse des données vise également de procéder à des détections préventives de pathologies (pertes de poids, hyper-hypo tension, rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, équilibre, acuité visuelle, audition...).

- Téléconsultation : La Passerelle apportera une solution coordination de l'écosystème de médecine du territoire (généralistes, spécialistes et hôpital) avec la surveillance régulière des données de santé et une plateforme de téléconsultation.

- Une télésurveillance & téléassistance bienveillantes : La passerelle servira également de centre de communication et d'alerte avec une équipe de télésurveillance chargée de réagir en cas d'urgence et de rassurer en cas de besoin (prise de constantes des signaux vitaux, détection de chute, soutien psychologique de premier niveau, appel de contrôle en cas de signaux d'alerte domicile par capteurs).

- Prévention : parce que le bien vieillir passe avant tout par la prévention, la Passerelle sera également une plateforme d'entretien régulier des fonctions cognitives, équilibre & dextérité, sensori-moteurs, dénutrition. Les usagers participeront activement et quotidiennement à l'entretien de leur condition physique et mentale, cela permettra d'améliorer leur santé et également d'anticiper la survenance de pathologies associées à l'isolement, la dénutrition, la dégénérescence. La Passerelle intègrera un compagnon qui est une interface simple d'émulation proposant des activités personnalisées (jeux thérapeutiques cognitifs, exercices moteurs) et proposera régulièrement des sessions de collecte de données (poids, tension, oxygénation...) permettant un suivi dynamique des constantes des usagers.

Le projet va être développé avec des partenaires sur les différents composants et services et fera l'objet d'une évaluation auprès d'une cohorte de patients afin de valider les parcours santé proposés et de prendre en compte les retours des patients, des aidants et des soignants. Cette solution propose de transformer le domicile en premier centre de soin à l'horizon 2030 et favorisera le maintien à domicile des personnes fragiles et âgées.

Par ailleurs, Medical Devices Venture compte être transférée sur Euronext Growth au dernier trimestre 2022.