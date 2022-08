Medical Devices Venture : en perte de 287 kE au 1er semestre

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre 2022, Medical Devices Venture enregistre un chiffre d'affaires de 52 kE. Le résultat d'exploitation s'établit à -375 kE (-266 kE pour l'exercice 2021). Un CIR d'un montant de 67 kE a été enregistré au titre de 2021 sur Dextrain, postérieurement à la clôture 2021 et donc classé en résultat exceptionnel au 30 juin 2022.

Le résultat net consolidé de la filiale d'Archos s'établit à -287 kE pour le 1er semestre 2022 (-546 kE pour l'exercice précédent).

Les capitaux propres s'établissent à 1,87 million d'euros, en amélioration de 1,73 ME par rapport à l'année précédente. La progression résulte de l'augmentation de capital réalisée en février 2022 (montant brut de 2,2 ME et net de 1,9 ME). La trésorerie nette est de 2,19 ME, en hausse de 1,97 ME sur le semestre.

Perspectives

Les projets poursuivent leurs développements techniques et les démarches commerciales ont débuté avec un certain nombre de prospects et clients. Medical Devices Venture poursuit son développement avec des effectifs en progression et de nouveaux projets autour notamment du maintien à domicile des patients.