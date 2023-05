Medical Devices Venture : Domisanté et IKI concluent un partenariat

(Boursier.com) — Domisanté , entreprise à mission et filiale de Medical Devices Venture, et IKI annoncent leur partenariat visant à proposer une solution d'analyse d'urine complète dans le cadre des Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de l'hospitalisation à domicile (HAD). Il s'agit pour les deux partenaires de :

-Renforcer la prévention à tous les stades, plus particulièrement dans les maladies chroniques : en prévention primaire afin d'éviter leur apparition, jusqu'en prévention tertiaire pour limiter leurs impacts.

- Engager les patients dans leur santé, en particulier autour de la nutrition

- Optimiser les parcours de soin et donc le temps des professionnels de santé

- Permettre un suivi personnalisé en intégrant les professionnels de santé

Domisanté et IKI vont développer une offre commune dans le cadre des soins et du suivi à domicile répondant ainsi à une attente forte du marché vers une convergence des solutions de e-santé. En effet, IKI a développé un laboratoire de santé à domicile, nommé URIKI, pour un suivi médical personnalisé grâce à des analyses urinaires simples, portables et précises. Il permet, entre autres, le suivi des maladies chroniques liées au mode de vie comme la maladie rénale chronique et les maladies cardio-vasculaires. Le patient peut depuis son domicile et grâce à la passerelle de santé prendre et suivre ses constantes, accéder à des services de téléconsultation, de téléassistance.

Domisanté et IKI partagent un même objectif : faire du patient un acteur de sa santé. La prévention est également un axe majeur développé par chacune des sociétés. La portabilité d'URIKI propre aux soins et suivi à domicile couplée avec ses biomarqueurs urinaires spécifiques s'intègre dans l'approche globale proposée par Domisanté. Uriki sera accessible pour les patients via la plateforme Domisanté. De plus, les données remontées par Uriki permettront d'enrichir l'offre de Domisanté sur la détection de signaux faibles et du profil du patient en vue de diagnostic précoce et de personnalisation du suivi.