Mediawan : vise un retour à la normale des activités pour 2021

Mediawan : vise un retour à la normale des activités pour 2021









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Mediawan au 1er semestre 2020 s'établit à 115,7 millions d'euros, en baisse de -39% par rapport à l'exercice précédent. Comme annoncé, l'impact de la Covid-19 se traduit au 2e trimestre par des décalages significatifs de livraisons pour les pôles Originals et dans une moindre mesure Animation (qui viendront renforcer le line-up déjà important pour fin 2020 et 2021) et par une baisse des revenus publicitaires des chaînes.

L'Ebitda s'élève à 17,7 ME, soit une marge opérationnelle de 15,3%. Ce niveau de marge stabilisé s'explique par l'effet mix des activités du Groupe, ainsi que par la mise en place de mesures d'économie compensées par une moindre absorption des coûts de structure. Le résultat opérationnel atteint -4,7 ME.

Le résultat net part du Groupe est une perte de -5 ME, après prise en compte du résultat financier pour -4,2 ME, du produit d'impôt sur les sociétés de 1,4 ME et d'intérêts minoritaires pour -0,2 ME.

Le résultat net ajusté, qui neutralise l'impact des éléments non-récurrents sur le résultat net, s'élève à 3,8 ME (15 ME au 1er semestre 2019).

Les capitaux propres se réduisent de 229,3 ME à fin 2019 à 210,7 ME à fin juin 2020, principalement impactés par le résultat de la période et par l'impact non monétaire lié à la comptabilisation des engagements de rachat des minoritaires. L'endettement financier net du Groupe s'élève à 136,3 ME (142,2 ME au 31 décembre 2019). La baisse de l'endettement sur la période s'explique par un cash flow opérationnel favorable, que ne compensent pas les opérations capitalistiques.

Perspectives

Du fait de la crise sanitaire, le Groupe prévoit à date une réduction de son chiffre d'affaires 2020 de l'ordre de -20% par rapport à 2019. L'Ebitda devrait se contracter d'environ 30% sur un an.

Le Groupe confirme mettre tout en place pour assurer un retour à la normale de ses activités dès l'exercice 2021.