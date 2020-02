Mediawan : Victoire Grux Directrice de la Communication

(Boursier.com) — Victoire Grux rejoint le groupe audiovisuel Mediawan, leader de la fiction et de l'animation en Europe, au poste de Directrice de la Communication et consolide ainsi l'équipe dirigeante du groupe, peu après l'arrivée de Delphine Cazaux en tant que Directrice Générale en charge des Opérations.

Victoire Grux a rejoint Mediawan le 17 février et accompagnera le développement de la marque Mediawan et de ses contenus en France et à l'international. Elle coordonnera également l'ensemble des activités de communication et contribuera au déploiement de la stratégie du groupe, devenu un acteur majeur de la production audiovisuelle européenne.

"Victoire Grux vient renforcer l'équipe dirigeante de Mediawan. C'est une grande chance pour le groupe de pouvoir compter sur son expérience et son talent dans le cadre de notre développement européen", Pierre-Antoine Capton, président du Directoire de Mediawan

Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, Victoire Grux a commencé sa carrière chez Havas Worldwide Paris (exEuro RSCG C&O) en 2008 avant de rejoindre Majorelle PR & Events à sa création début 2013, où elle avait notamment accompagné l'introduction en Bourse de Mediawan. Elle était depuis juillet 2016 Directrice de la Communication de la banque d'affaires Lazard en France.