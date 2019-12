Mediawan : Rodolphe Belmer quitte le Conseil de surveillance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mediawan coopte Monica Galer au Conseil de surveillance en remplacement de Rodolphe Belmer suite à sa décision de mettre fin à son mandat pour convenance personnelle.

Les membres du Conseil de surveillance de Mediawan, réunis le 28 novembre, ont décidé, à effet immédiat la cooptation temporaire de Monica Galer en qualité de membre du Conseil de surveillance. Il est en effet précisé que cette décision fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Je tiens à remercier chaleureusement Rodolphe pour son accompagnement et sa contribution au développement de Mediawan depuis sa création. Nous sommes très heureux d'accueillir Monica, dont la très grande expérience dans le secteur et le profil international seront une grande valeur ajoutée pour le Groupe. Nous nous félicitons aussi d'accroître la diversité et la présence féminine au sein du Conseil , commente Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire.

En outre, le Conseil a nommé Cécile Cabanis en qualité de Vice-Présidente du Conseil. Cécile Cabanis était membre du Conseil de surveillance depuis avril 2016.

Désormais, le Conseil de surveillance de Mediawan est constitué de 7 membres.