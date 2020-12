Mediawan : retrait obligatoire le 3 décembre

(Boursier.com) — Le retrait obligatoire sur les actions Mediawan et le retrait obligatoire sur les BSAR seront réalisés au même prix que celui de l'Offre Publique, soit au prix de 12 euros par action et 0,65 euro par BSAR, net de tous frais. Il est prévu le 3 décembre.

A l'issue de l'Offre Publique, l'initiateur de l'offre BidCo Breteuil, et les membres du consortium détenaient, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'ils contrôlent, 91,16% du capital social et des droits de vote, ainsi que 18.729.455 BSAR, représentant 84,89% des BSAR émis.