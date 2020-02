Mediawan renforce sa société de production italienne Palomar Doc

(Boursier.com) — Le groupe Mediawan accélère le développement de son offre documentaire avec la création de Palomar Doc, une nouvelle division dédiée au sein de sa société de production italienne Palomar. Le studio européen de contenus premium entend ainsi confirmer son ascension sur le marché international .

Palomar a l'ambition de promouvoir, au travers de films et de séries documentaires, de nouveaux talents, italiens mais aussi européens.