Mediawan : précisions sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 novembre 2020 par l'AMF, les sociétés BidCo Breteuil, PAC Invest, NJJ Presse, Les Nouvelles Editions Indépendantes, MACSF Epargne Retraite, SHOW TopCo S.C.A, TopCo Breteuil et HoldCo Breteuil ont déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 27 octobre 2020, par suite d'une acquisition d'actions Mediawan dans le cadre de l'offre publique initiée par BidCo Breteuil sur les actions Mediawan, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société Mediawan, et détenir de concert 29.310.798 actions Mediawan représentant autant de droits de vote, soit 91,16% du capital et des droits de vote. En outre, BidCo Breteuil a précisé détenir 18.729.455 bons de souscription d'actions rachetables (BSAR) cotés de la société Mediawan, sur les 22.064.423 BSAR émis, 2 BSAR donnant le droit de souscrire à 1 action ordinaire nouvelle moyennant un prix d'exercice global de 11,50 euros.