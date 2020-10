Mediawan : précisions sur le tour de table

Mediawan : précisions sur le tour de table









(Boursier.com) — Par courriers reçus le 22 octobre à l'AMF, les sociétés BidCo Breteuil, PAC Invest, NJJ Presse, Les Nouvelles Editions Indépendantes, MACSF Epargne Retraite, SHOW TopCo S.C.A TopCo Breteuil et HoldCo Breteuil ont déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 16 octobre, dans le cadre de l'offre publique initiée par BidCo Breteuil sur les actions Mediawan, les seuils de 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société. Elles détiennent de concert 27.729.629 actions Mediawan représentant autant de droits de vote, soit 86,24% du capital et des droits de vote de cette société.

A cette occasion, la société BidCo Breteuil a franchi individuellement en hausse les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société Mediawan et les sociétés Les Nouvelles Editions Indépendantes, PAC Invest, NJJ Presse, et MACSF Epargne Retraite ont chacune franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Mediawan.

Par ailleurs, la société BidCo Breteuil a précisé détenir 18.155.829 bons de souscription d'actions rachetables (BSAR) cotés de la société Mediawan, sur les 22.064.423 BSAR émis, 2 BSAR donnant le droit de souscrire à 1 action ordinaire nouvelle de la Mediawan, moyennant un prix d'exercice global de 11,50 euros.

Il est envisagé que BidCo Breteuil poursuive l'achat d'actions et de bons de souscription d'actions rachetables émis par la société notamment dans le cadre de la réouverture de l'offre du 9 au 22 octobre inclus.

Les membres du concert ont l'intention, en s'appuyant sur l'équipe de direction actuelle, de poursuivre les principales orientations stratégiques mises en oeuvre par la société et n'ont pas l'intention de modifier le modèle opérationnel de la société, en-dehors de l'évolution normale de l'activité.

Dès que possible, la composition du conseil de surveillance de la société sera modifiée pour refléter le nouvel actionnariat et comprendra notamment deux membres désignés sur proposition de Show TopCo S.C.A.

Pierre-Antoine Capton est maintenu dans ses fonctions de président du directoire de la société.