Mediawan : précisions sur le capital

Mediawan : précisions sur le capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 octobre 2020 par l'AMF, la société anonyme Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 5 octobre 2020, les seuils de 15% et 10% du capital et des droits de vote de la société Mediawan, et détenir, pour le compte desdits fonds, 1.655.000 actions Mediawan représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'un apport d'actions Mediawan dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les titres Mediawan.

Par ailleurs, le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, 3.172.500 bons de souscription d'actions (BSA) Mediawan exerçables à tout moment jusqu'au 3 avril 2022, pouvant donner droit, par exercice au prix de 11,50 euros par action contre 2 BSA, à 1.586.250 actions Mediawan.