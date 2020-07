Mediawan : ouverture de l'offre publique d'achat au prix de 12 euros par action et de 0,65 euro par BSAR

Mediawan : ouverture de l'offre publique d'achat au prix de 12 euros par action et de 0,65 euro par BSAR









(Boursier.com) — Mediawan annonce l'ouverture ce jour de l'offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil, suite à la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers relative à l'Offre obtenue le 28 juillet 2020. À compter du 30 juillet 2020, les actionnaires et les porteurs de BSAR de Mediawan pourront apporter leurs titres Mediawan à l'Offre.

Une Offre faisant ressortir une prime importante pour les actionnaires et les porteurs de BSAR

L'Offre sera réalisée à un prix de 12 euros par action, soit une prime de 42,3% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'offre) et de 58,1% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur les trois mois précédant cette même date.

Le prix de 0,65 euro par BSAR représente une prime de 180,2% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'Offre) et de 311,9% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur les trois mois précédant cette même date.

Une Offre recommandée unanimement par le Conseil de surveillance de Mediawan et qui a fait l'objet d'une attestation d'équité par un cabinet d'expertise indépendant

Le 10 juillet 2020, le Conseil de surveillance de Mediawan a considéré à l'unanimité de ses membres prenant part au vote que l'Offre est dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires, des porteurs de BSAR et de ses salariés et a émis un avis motivé en ce sens, recommandant aux actionnaires et aux porteurs de BSAR de Mediawan d'apporter leurs titres à l'Offre.

Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant (le cabinet Associés en Evaluation et Expertise Financière, représenté par Mme Sonia Bonnet-Bernard), qui établit que le prix de l'Offre proposé est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires et les porteurs de BSAR de Mediawan. Il ressort des conclusions du rapport de l'expert indépendant que le prix de 12 euros par action extériorise une prime par rapport à l'ensemble des méthodes d'évaluations retenues et que le prix de 0,65 euro par BSAR se situe dans la fourchette haute des estimations du BSAR résultant de la valorisation des fonds propres selon les différentes méthodes mises en oeuvre.

Calendrier

La date de clôture et le calendrier de l'Offre seront publiés par l'AMF dès l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence française, allemande et autrichienne, étant précisé qu'il est prévu à ce stade que la dernière autorisation soit obtenue d'ici le 21 septembre 2020.